Adelboden

Der Münchner Skirennfahrer wurde am Sonntag in der Schweiz nur von Sieger Marco Schwarz aus Österreich bezwungen. Der beste deutsche Alpin-Techniker raste auf dem schwierigen Chuenisbärgli in der Schweiz im Finale noch von Platz zwölf fast ganz nach vorne und hatte am Ende nur 0,14 Sekunden Rückstand auf Schwarz. Dritter wurde der Brite Dave Ryding (+0,15).

© dpa-infocom, dpa:210110-99-967932/2

Anzeige

dpa