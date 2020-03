Foxborough

Brady hatte mit den Patriots neunmal den Super Bowl und damit das Finale der American-Football-Eliteliga NFL erreicht - sechsmal und damit so oft wie kein anderer holte er auch den Titel. Bradys Vertrag in Massachusetts war ausgelaufen - trotz seines Alters will er als einer der besten Quarterbacks der Historie die Laufbahn fortsetzen.

dpa