Formel 1: Neuer Vertrag mit Bahrain bis zum Jahr 2036

Die Formel 1 bleibt langfristig Dauergast in Bahrain. Die Bosse der Motorsport-Königsklasse einigten sich mit den Verantwortlichen des Kurses im Königreich auf einen neuen Vertrag bis einschließlich 2036.

"Seit 2004 hatten wir einige fantastische Rennen in Sakhir, und wir können es nicht erwarten, dorthin für den Saisonbeginn in diesem Jahr zurückzukehren, wenn die neue Ära des Sports startet", sagte Geschäftsführer Stefano Domenicali in einer Mitteilung.