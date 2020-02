London

Finanzielle Details zu dem Deal wurden allerdings keine genannt. Laut Medienberichten sollen die Silberpfeile vom Konzern des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe 23,61 Millionen Euro (rund 20 Millionen Pfund) pro Saison erhalten.

Die Partnerschaft sei "ein klares Signal, dass wir unsere erfolgreiche Reise in der Formel 1 fortsetzen wollen", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff am Montag im Royal Automobile Club der englischen Millionen-Metropole. Zuletzt hatte es Gerüchte über einen Mercedes-Ausstieg aus der Formel 1 gegeben, nachdem der Mutterkonzern Daimler im November angekündigt hatte, bis Ende 2022 mindestens 10.000 Stellen streichen zu wollen. Wolff trat diesen Gerüchten entschieden gegeben und betonte, dass Mercedes auch noch 2021 in der Motorsport-Königsklasse dabei sein will.

Das Logo von Ineos wird auch prominent auf den Wagen von Weltmeister Lewis Hamilton und WM-Vize Valtteri Bottas mit roter Untermalung zu sehen sein. Ineos erweitert damit sein Engagement im Sport: Der Konzern ist bereits im Radsport durch die Übernahme des früheren Teams Sky oder beim Americas Cup im Segeln sehr aktiv. Zuletzt hatte das Unternehmen angekündigt, den französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza zu übernehmen. Die Wettbewerbsbehörde genehmigte den Kauf über rund 100 Millionen Euro bereits.

dpa