Hamilton freut sich auf nächstes Duell mit Verstappen

Imola

"Wir müssen weitermachen, was wir tun."

Red-Bull-Herausforderer Verstappen war vor drei Wochen beim Saisonstart in Bahrain zwar schneller gewesen, Hamilton rettete den knappen Sieg aber meisterhaft ins Ziel. "Ich will mich einfach mit den besten Fahrern messen", betonte der siebenmalige Weltmeister. Verstappen habe die "Chance, in der Zukunft Weltmeister" zu werden.

Verstappen hatte zuvor über sein siegfähiges Auto gesagt: "Ich bin sehr froh darüber." Das mache alles leichter. "Diesmal haben wir alles in allem ein wettbewerbsfähiges Paket."

dpa