Hamilton macht sich nach Mercedes-Stotterstart keine Sorgen

Sakhir

An den beiden vorangegangenen Tagen, vor allem zum Auftakt, hatten die erneut schwarz lackierten Silberpfeile mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Hamilton bleibt aber cool. "Ich verschwende keine Zeit damit, mir Sorgen zu machen. Das hält mich nur davon ab, Lösungen zu finden", sagte der siebenmalige Champion.

Sollte es - so wie die ersten Eindrücke von den Testfahrten zumindest vermuten lassen - in diesem Jahr im Kampf um seinen achten Triumph enger zugehen als in den vergangenen Dominanz-Jahren, würde Hamilton das begrüßen. "Ich freue mich, das bringt mehr Spaß", sagte er. Es sei beeindruckend zu sehen, wie schnell die anderen Teams seien. Er strich zwei Wochen vor dem Saisonauftakt in der Wüste von Sakhir vor allem Red Bull heraus, aber auch sein Ex-Team McLaren und Alpine mit seinem ehemaligen McLaren-Teamkollegen Fernando Alonso.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-816160/2

dpa