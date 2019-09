Sotschi

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel aus Heppenheim schaffte es mit einer guten halben Sekunde Rückstand im zweiten Ferrari auf den dritten Rang. Die Scuderia bestätigte damit den positiven Eindruck der vergangenen Wochen. Die Italiener gewannen zuletzt alle drei Rennen nach der Sommerpause.

Ferrari wartet seit der Rennpremiere am Schwarzen Meer 2014 allerdings noch auf den ersten Sieg in Sotschi, Vettel kam bislang nicht über Rang zwei hinaus. Mercedes gewann alle fünf Rennen, hatte in der ersten Einheit jedoch einen größeren Rückstand. Weltmeister Lewis Hamilton lag hinter Valtteri Bottas nur auf dem fünften Platz. Nico Hülkenberg aus Emmerich wurde im Renault Siebter.

Vor dem 16. von 21 Saisonläufen am Sonntag (13.10 Uhr/ RTL und Sky) führt Titelverteidiger Hamilton in der WM-Wertung mit 296 Punkten souverän vor Teamkollege Bottas (231) aus Finnland. Selbst jeweils dritte Plätze würden dem Briten in den verbleibenden sechs Rennen genügen, um erneut Weltmeister zu werden. Hinter Leclerc und Verstappen (beide 200) ist Vettel (194) Fünfter.

