Mercedes-Fahrer Bottas Schnellster zum Auftakt in Sotschi

Sotschi

Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Für Sebastian Vettel reichte es im Ferrari nur zum neunten Platz. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton verpatzte den Auftakt am Schwarzen Meer. Bei einem Verbremser ruinierte sich der Silberpfeil-Star seinen Reifensatz, auch davor hatte er keine saubere Runde erwischt. Am Ende musste sich der Brite mit dem 19. Platz begnügen. Mit einem Sieg am Sonntag könnte Hamilton die Bestmarke von Michael Schumacher von 91 Grand-Prix-Erfolgen einstellen.

Auf dem glatten Asphalt im Sotschi-Autodrom hatten einige Piloten bisweilen Probleme, ihr Auto auf der Strecke zu halten. Der spanische McLaren-Fahrer Carlos Sainz jr. demolierte seinen Heckflügel bei einer Kollision mit den Barrieren. Williams-Pilot Nicholas Latifi aus Kanada krachte kurz darauf ebenfalls in die Streckenbegrenzung und sorgte damit für eine kurze Unterbrechung der Einheit.

Anzeige

Vor dem zehnten Saisonlauf am Sonntag (13.10 Uhr/ RTL und Sky) führt Hamilton die Gesamtwertung mit 55 Punkten Vorsprung vor dem Teamgefährten Bottas an. Mercedes hat alle sechs bisherigen Grand Prix in Sotschi gewonnen, viermal fuhr Hamilton als Erster ins Ziel.

Weitere LVZ+ Artikel

© dpa-infocom, dpa:200925-99-705425/3

dpa