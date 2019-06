Le Castellet

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel belegte hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc aus Monaco den vierten Rang. Der 31 Jahre alte Vettel hatte nach den ersten Trainingsrunden am Freitag beklagt, dass die technischen Neuerungen an seinem Auto nicht die erhoffte Wirkung zeigen. Während der Einheit am Samstagmittag ließ der Hesse sogar seinen Sitz im Cockpit noch einmal austauschen. Am Ende fehlte ihm eine knappe halbe Sekunde auf die Marke von Bottas.

Der Rheinländer Nico Hülkenberg belegte mit mehr als 1,8 Sekunden Rückstand Rang elf. Beim Heimspiel sind die Aussichten für seinen Arbeitgeber Renault wohl eher trübe.

Die ersten sieben Saisonrennen hat allesamt Mercedes gewonnen. Titelverteidiger Hamilton führt die Gesamtwertung mit 29 Punkten Vorsprung vor Stallrivale Bottas an. Vettel hat als WM-Dritter vor dem Grand Prix am Sonntag (15.10 Uhr/ RTL und Sky) 62 Zähler weniger als Hamilton.

dpa