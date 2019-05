Barcelona

Mick Schumacher fährt derzeit in der Nachwuchsklasse Formel 2 und bereitet sich dort auf eine Karriere in der Motorsport-Königsklasse vor. "Meine Erwartung ist derzeit immer die gleiche: Ich will so viel wie möglich lernen und mich weiter verbessern", sagte er.

Dabei schaue er sich auch Videos von früheren Rennen seines Vaters an. "Es ist schon hilfreich, aber auch schwer zu vergleichen. Die Autos waren ganz anders", sagte Schumacher. Vater Michael hatte sieben Mal den WM-Titel erobert. Das Formel-1-Rennen in Barcelona gewann er sechsmal - so oft wie kein anderer. Die Formel 2 trägt an diesem Wochenende zwei Läufe auf dem Circuit de Catalunya aus.

dpa