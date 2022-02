Der britische Formel-1-Rennstall McLaren hat den Vertrag mit Lando Norris vorzeitig bis Ende 2025 verlängert.

"Wir sind weiter auf dem Weg, uns in die Spitze zurückzukämpfen, und Lando ist eine Schlüsselfigur in unserem Plan", sagte der deutsche Teamchef Andreas Seidl in einer Mitteilung.