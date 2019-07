Spielberg

Der deutsche Formel-1-Rennstall hatte mit den extremen Temperaturen am Sonntag in Spielberg erhebliche Probleme und musste fast hilflos seine Siegesserie in dieser Saison im neunten Rennen abreißen lassen. "Wir haben nur versucht zu überleben und alles richtig zu kühlen", erklärte Wolff.

Sein Starpilot Lewis Hamilton hatte sich mit Rang fünf zufrieden geben müssen, Valtteri Bottas wurde hinter Sieger Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc von Ferrari Dritter. Es sei klar, "dass wir unsere Kühlungsprobleme für die anstehenden heißen Europarennen beheben müssen", betonte Wolff.

Ende Juli auf dem Hockenheimring oder auch Anfang August in Budapest könnte es wieder heiß werden. "Bis dahin müssen wir diese Probleme im Griff haben, ansonsten könnten uns ein paar schwierige Rennen ins Haus stehen", meinte Hamilton, der die WM-Wertung aber weiter klar vor Bottas anführt.

dpa