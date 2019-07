Hockenheim

Vettel hatte bei seiner schnellsten Runde in 1:14,013 Minuten auf dem Hockenheimring einen Vorsprung von 0,255 Sekunden auf den Monegassen. Hinter dem Ferrari-Duo landete der britische WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes auf dem dritten Platz.

Sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas landete nach einem Verbremser im Kiesbett und fuhr die fünftschnellste Runde. Renault-Pilot Nico Hülkenberg hatte bei den hohen Temperaturen mit seinen Reifen zu kämpfen und belegte nur Rang 16.

Vettel hofft auf seinen Premierenerfolg in Hockenheim. Im vergangenen Jahr kostete ihn ein folgenschwerer Fahrfehler den fast schon greifbaren Sieg. In der aktuellen WM-Wertung hat der Heppenheimer schon 100 Punkte Rückstand auf Hamilton. Der Engländer gewann die vergangenen beiden Auflagen auf dem Traditionskurs in Nordbaden.

dpa