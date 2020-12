Wolff: Corona-Infektion verzögert Hamilton-Vertragsgespräche

Sakhir

Priorität hat, dass er wieder auf die Beine kommt", sagte Teamchef Toto Wolff vor dem vorletzten Saisonrennen in Bahrain.

Der 35 Jahre alte Hamilton musste sich zu Wochenbeginn in Quarantäne begeben und wird zumindest am Sonntag in Sakhir nicht starten. Der Vertrag des Briten läuft am Saisonende aus. Wolff versicherte aber erneut, dass Hamilton nach seiner Genesung einen neuen Kontrakt unterzeichnen werde.

Anzeige

Ob der siebenmalige Champion zum Saisonabschluss in einer Woche in Abu Dhabi wieder fahrbereit ist, wollte Wolff nicht garantieren. "Es ist völlig denkbar, aber es wäre eine sehr positive Entwicklung", sagte der Österreicher. Andere Spitzensportler seien sehr lange nach einer Infektion noch positiv getestet worden. Hamilton zeige zwar nur milde Symptome, liege aber im Bett und fühle sich nicht wirklich wohl, ließ Wolff wissen.

In Bahrain wird Hamilton von Landsmann George Russell vertreten, der sonst für Williams fährt. Wolff bestritt, dass der 22-Jährige zur neuen Saison noch Stammpilot Valtteri Bottas aus dem Mercedes-Cockpit verdrängen könnte, wenn er diesen bei seinem Nothilfe-Einsatz sofort hinter sich lässt. "Wir haben totales Vertrauen in Valtteri und sind immer loyal, das ist unsere Position", sagte Wolff. Der Finne habe einen gültigen Vertrag für die nächste Saison.

© dpa-infocom, dpa:201204-99-575727/2

dpa