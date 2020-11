DHB-Spitze verteidigt Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten

Frankfurt/Main

"Es ist eine Risikoabwägung. Aktuell überwiegt die Chance das Risiko."

Wegen der weltweiten Coronavirus-Pandemie hatte es zuletzt vor allem aus Deutschland vermehrt Forderungen nach einer Verschiebung des Turniers gegeben. Die Weltverband will jedoch an dem geplanten Termin vom 13. bis 31. Januar festhalten. Für die WM haben die Veranstalter ein Hygienekonzept in einer Blase erarbeitet. "Sie tun alles dafür, dass es so sicher wie möglich ist, was Corona betrifft. Und auch das Thema Sicherheit nehmen sie sehr ernst", sagte Michelmann.

