EM-Quali: Deutsche Handballer mit lösbaren Aufgaben

Wien

Das ergab die Auslosung in Wien.

Die jeweils beiden ersten Teams der acht Qualifikationsgruppen sowie die vier besten Dritten lösen das Ticket für die Endrunde in Ungarn und der Slowakei. Neben den Gastgebern sind auch Titelverteidiger Spanien und der EM-Zweite Kroatien bereits qualifiziert.

Anzeige

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, das bei der EM in diesem Jahr den fünften Platz belegt hatte, wird Anfang November mit einem Doppel-Spieltag in die EM-Qualifikation starten. Runde drei und vier sind im Januar 2021 direkt vor der Weltmeisterschaft in Ägypten vorgesehen, weil zum Regel-Termin im März die wegen der Corona-Krise verschobene Olympia-Qualifikation nachgeholt wird. Die EM-Ausscheidung wird mit zwei Spielen Ende April/Anfang Mai kommenden Jahres abgeschlossen.

Weitere LVZ+ Artikel

dpa