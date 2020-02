Der ehemalige American-Football-Profi Jay Cutler hat sich über den Handball-Sport lustig gemacht und sich den Zorn vieler Spieler zugezogen.

In dem satirischen Video-Podcast "Pardon My Take" sagte der Ex-Quarterback der NFL-Teams Denver Broncos, Chicago Bears und Miami Dolphins, dass er "garantiert" ein Team zusammenstellen könnte, das die olympische Goldmedaille gewinnen würde.