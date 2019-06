Hannover

" Ivan ist ein Spieler mit sehr viel Potential, der in seinem ersten Jahr in der stärksten Liga der Welt über 140 Tore geworfen hat", erklärte Hannovers Trainer Carlos Ortega. Martinović wird allerdings später in die Saison-Vorbereitung einsteigen, da er mit Kroatien an der Junioren-Weltmeisterschaft in Spanien (14. Juli bis 29. Juli) teilnehmen wird.

dpa