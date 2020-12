Hanning strebt Posten im europäischen Handball-Verband an

Stuttgart

"Wir möchten uns gestaltend für den europäischen Handball einbringen", sagte Hanning. Der Geschäftsführer des Bundesligisten Füchse Berlin wäre das erste deutsche Mitglied in der EHF-Exekutive nach dem Ende 2015 gestorbenen Hans-Jürgen Hinrichs. Die EHF-Exekutive beschließt unter anderem Regeländerungen oder den europäischen Handball-Kalender.

Zudem will der DHB weitere Mitglieder in verschiedene Kommissionen des Verbandes entsenden. So kandidiert unter anderen der ehemalige Weltklassetorhüter Andreas Thiel für den EHF Court of Handball, eine Art Sportgericht der EHF. Der EHF-Kongress soll am 23./24. April 2021 in Luxemburg stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:201204-99-569323/2

dpa