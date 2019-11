Kiel

Durch den knappen Erfolg steht der THW bei 20:4 Punkten und nach Minuspunkten sogar besser da als der Nordrivale (22:6).

Der THW hatte große Probleme gegen die Sachsen, bei denen Nationalspieler Franz Semper kaum zu stellen war. Der Rückraumspieler erzielte neun Tore und war ständiger Unruheherd. Am Ende blieb für die Gäste dennoch nichts Zählbares. "Für uns fühlt sich das beschissen an, denn wir hatten die Chance auf unseren ersten Punkt in Kiel überhaupt", haderte Leipzigs Trainer André Haber. "Die ganze Mühe war umsonst."

Bei den Kielern wurde der verletzte Kapitän Domagoj Duvnjak, der auf der Tribüne mitbangte, vermisst. Dennoch konnten sich die Hausherren gegen Ende der ersten Halbzeit auf vier Tore absetzen (11:7/26.). Bis zur Pause war Leipzig aber wieder dran.

Auch in der zweiten Hälfte musste der Champions-League-Teilnehmer harte Arbeit verrichten und in der Schlussminute bei Ballbesitz Leipzig noch um den Sieg bangen. Bester THW-Werfer war Nikola Bilyk mit acht Toren. "Es war ein hartes Stück Arbeit", räumte der Österreicher ein.

dpa