Flensburg

Der Kreisläufer war 2018 von der MT Melsungen gekommen und hatte ursprünglich bis 2021 bei der SG unterschrieben. " Johannes ist ein absoluter Vorzeige-Handballer. Mit seinen Fähigkeiten am Kreis ist er zu einer sehr wichtigen Stütze sowohl in unserem Angriffsspiel als auch in der Abwehr geworden", sagte SG-Coach Maik Machulla über den 21-Jährigen.

dpa