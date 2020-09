Minden

Der 166-malige Nationalspieler Zeitz, der 2007 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister wurde, war zuletzt für den Drittligisten SG Nußloch aktiv.

" Christian hat in der vergangenen Saison in Stuttgart gezeigt, dass er für jedes Team in der Liga eine Verstärkung ist. In den Gesprächen mit ihm habe ich gemerkt, dass er hoch motiviert ist, noch zwei Jahre auf Top-Niveau zu spielen", sagte Mindens Geschäftsführer Sport Frank von Behren.

