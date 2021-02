Nationalkeeper Bitter verlässt den TVB Stuttgart

Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter wird den Bundesligisten TVB Stuttgart zum Saisonende verlassen.

Er sei "stolz darauf, schon seit der ersten Bundesliga-Saison des TVBs an Bord gewesen zu sein und die stetige Weiterentwicklung in den Jahren danach mit vorangetrieben zu haben", sagte Bitter, der seit 2016 in Stuttgart spielt.