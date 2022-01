Schwede Vranjes neuer Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen

Mannheim

Vranjes war von 2010 bis 2017 bereits in der Bundesliga tätig und hatte die SG Flensburg-Handewitt 2014 zum Gewinn der Champions League geführt. Der bisherige Trainer Klaus Gärtner bleibt dem Trainerstab erhalten.

"Der Aufsichtsrat und ich waren uns nach eingehender Analyse einig, dass wir in der jetzigen sportlichen Situation einen neuen Impuls brauchen", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Gärtner sei von Anfang an in diese Analyse einbezogen gewesen.

An der weiteren Planung, dass Gärtner als Co-Trainer nach der Spielzeit gemeinsam mit Cheftrainer Sebastian Hinze das Trainerteam bilden werde, ändere sich nichts. "Dass wir Ljubomir Vranjes dafür gewinnen konnten, uns in der restlichen Saison zu helfen, freut mich sehr. Seine Expertise ist genauso unbestritten wie sein Ruf als Motivator", sagte Kettemann. Die Rhein-Neckar Löwen stehen nur auf Platz zwölf der Tabelle.

Zugleich gaben die Rhein-Neckar Löwen das vorgezogene Engagement von Torwart Joel Birlehm vom SC DHfK Leipzig bekannt. Aufgrund der Verletzungen der Löwen-Torhüter Mikael Appelgren und David Späth und des Abgangs von Andreas Palicka wurde er sofort geholt worden. Ursprünglich war der Vertragsbeginn von Birlehm auf Sommer 2023 datiert gewesen.

Der 24-Jährige sollte Anfang der Woche aufgrund der zahlreichen Corona-Fälle bei der deutschen Nationalmannschaft zur EM nach Ungarn und der Slowakei reisen. Da er erst kurz zuvor Vater geworden war, sagte er ab.

dpa