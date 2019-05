Kiel

Der Finalgegner der "Zebras" wird am Abend (20:45 Uhr) zwischen den Füchsen Berlin und dem 20-maligen portugiesischen Meister FC Porto ermittelt. Bester Werfer der Gastgeber war Niclas Ekberg mit sechs Treffern, für Holstebro traf Magnus Bramming siebenmal.

Die Dänen, die sich als einziges zweitplatziertes Team der Vorrunde für das Finalturnier qualifiziert hatten, erwischten den besseren Start, führten in der vierten Minute mit 3:1. So dauerte es, bis der THW, bei dem Rune Dahmke, Nikola Bilyk und Harald Reinkind in der Startaufstellung standen, in die Partie fanden.

Auch die 14:10-Führung durch Dahmke (27.) brachte zunächst keine Sicherheit in das Spiel der Gastgeber. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte THW-Trainer Alfred Gislason dann seinen Spielmacher und Kapitän Domagoj Duvnjak ein. Mit seinem Treffer zum 20:16 (38.) in das leere dänische Tor brachte der Kroate sein Team endgültig auf die Siegerstraße. Für den THW war es der 22. Sieg im 22. EHF-Pokal-

Heimspiel der Vereinsgeschichte.

dpa