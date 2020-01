Trondheim

Bester Werfer beim Sieger war mit fünf Toren Linksaußen Angel Perez Fernandez - beim polnischen Topclub Vive Kielce Teamkollege von Deutschlands Torwart Andreas Wolff.

Die Spanier liegen in der Gruppe C nun gleichauf mit der deutschen Mannschaft, die zuvor mit dem 34:23 gegen die Niederlande ebenfalls einen Auftaktsieg mit elf Toren Differenz gefeiert hatte. Am Samstag kommt es zum direkten Duell der beiden Gruppenfavoriten.

In der Gruppe A gewann Kroatien nach einigen Anlaufschwierigkeiten gegen Montenegro mit 27:21 (12:13). Regisseur Luka Cindric vom FC Barcelona war in Graz mit sechs Toren bester Werfer bei den Kroaten. Zuvor hatte Weißrussland einen überraschenden 35:30 (16:15)-Sieg gegen Serbien gelandet. Artsem Karalek ragte bei den Weißrussen mit neun Treffern heraus.

Am Freitag greifen die Mannschaften aus den Gruppen B, D - unter anderen mit dem WM-Zweiten Norwegen und dem WM-Dritten Frankreich - sowie F erstmals ins Turniergeschehen ein. Weltmeister und Olympiasieger Dänemark bestreitet seinen EM-Auftakt in der Gruppe E erst am Samstag.

dpa