Amsterdam

Die Entscheidung besorgte Thijs van Dam als siebter Schütze. Für die DHB-Auswahl war es die erste Niederlage im Turnier. Beim 2:2 (1:0) in der regulären Spielzeit hatte Christopher Rühr (21. Minute) die zunächst überlegenen Deutschen per Siebenmeter in Führung gebracht, ehe Lukas Windfeder einen Schuss von Robbert Kemperman (34.) unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Constantin Staib (56.) brachte den Olympia-Dritten wieder nach vorn, doch die Gastgeber glichen mit der Schlussstrafecke durch Jip Janssen (60.) erneut aus.

