Kaum Vorbereitung: DHB rechnet trotzdem mit WM-Qualifikation

Man merkt schon, dass die Spieler gerade noch in der Bundesliga gespielt haben, dann hatten sie ihre Anreise. Ideal ist das aus meiner Sicht nicht", sagte der 62-jährige Isländer in Kiel.

Der DHB-Auswahl bleibt so nur wenig Zeit, sich auf das Playoff-Hinspiel gegen die Färöer am Mittwoch (18.15 Uhr/Sport1) vorzubereiten. "Aber auch wenn wir nur zwei Tage Vorbereitung haben auf dieses Spiel, denke ich, dass wir gut gewappnet in diese Spiele gehen", sagte Gislason.

Die deutsche Mannschaft startet als klarer Favorit in die Duelle, das Rückspiel findet am Samstag in Torshavn statt. Der Sieger qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft Anfang 2023 in Polen und Schweden. Neben der höheren Qualität seiner Mannschaft setzt Gislason auch auf die Stimmung in Kiel, wo er vor dem Bundestrainer-Job viele Jahre als Vereinstrainer gearbeitet hat. "Die Vorfreude ist sehr groß, endlich mal wieder in der Halle hier aufzulaufen", sagte er. "Natürlich hoffe ich, dass die Stimmung so gut wird, wie ich sie von hier kenne."

