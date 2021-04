Kleber verletzt sich bei Mavs-Sieg - Embiid scheitert knapp

Dallas

Trainer Rick Carlisle sprach von einer "erheblichen Prellung". "Es war ein harter Sturz, er ist hart aufgekommen." Am nächsten Tag werde man mehr wissen.

Durch das 127:117 beendeten die Mavericks dennoch ihre Serie von zuletzt vier Heimniederlagen und bleiben dran im Kampf um Rang sechs und die direkte Qualifikation für die Playoffs.

Zuvor hatte Isaiah Hartenstein mit seinen Cleveland Cavaliers im Duell mit Nationalmannschafts-Kollege Daniel Theis von den Chicago Bulls gewonnen. Die Cavaliers setzten sich zu Hause mit 121:105 durch, Hartenstein steuerte zehn Punkte und sechs Rebounds sowie eine Vorlage bei. Theis kam als Startspieler auf sieben Punkte, vier Rebounds und eine Vorlage.

Isaac Bonga kam beim 118:114 der Washington Wizards gegen die Golden State Warriors in etwas mehr als zehn Minuten auf sechs Punkte und eine Vorlage. Warriors-Star Steph Curry hatte nach zuletzt überragenden Leistungen eine vergleichsweise schwache Partie und kam nur auf 18 Zähler, für die Wizards war es in ihrem ersten Heimspiel mit Zuschauern in der Halle der sechste Sieg in Serie.

Im Spitzenspiel des Tages hatten die Phoenix Suns das bessere Ende für sich und bezwangen die Philadelphia 76ers mit 116:113. 76ers-Star Joel Embiid hätte dabei mit einem Wurf über das komplette Feld bei auslaufender Uhr beinahe noch die Verlängerung erzwungen - doch der Ball sprang wieder aus dem Ring. Weil auch die Brooklyn Nets verloren (103:114 gegen die Toronto Raptors) sind die 76ers weiter auf Rang eins der Eastern Conference. Die Suns sind im Westen Zweiter hinter den Utah Jazz, die bei den Houston Rockets 112:89 gewannen.

© dpa-infocom, dpa:210422-99-304276/2

dpa