Kleber verliert mit Dallas erstes Spiel nach Corona-Pause

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat erstmals nach seiner Zwangspause wegen der Corona-Regeln in der NBA wieder für die Dallas Mavericks gespielt.

Bei der bitteren 108:109-Niederlage in letzter Sekunde gegen die Phoenix Suns spielte Kleber von Beginn an, kam aber nur auf zwei Punkte, sechs Rebounds und eine Vorlage in knapp 18 Minuten auf dem Parkett.