Deutsche Marathon-Meistertitel an Pfeiffer und Mayer

Hendrik Pfeiffer und Domenika Mayer haben sich erstmals die Titel bei den deutschen Marathon-Meisterschaften gesichert.

Pfeiffer gewann in Hannover das Rennen über die 42,195 Kilometer überlegen in 2:10:59 Minuten und lief damit auch die Norm für die WM im Juli in Eugene in den USA als auch für die EM im August in München.