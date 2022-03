Duplantis steigert Stabhochsprung-Weltrekord

Belgrad

Den alten Weltrekord hatte Duplantis am 15. Februar 2020 in Glasgow aufgestellt.

"Ich glaube, ich habe die 6,19 Meter 50 Mal versucht", sagte Duplantis: "Es hat lange gedauert. Ich hatte noch nie eine Höhe, die mir so viel Probleme bereitet hat, deswegen ist es ein sehr gutes Gefühl. Ich habe mir das die letzten beiden Jahre hart erkämpft."

An 6,19 Metern war der 22-Jährige in diesem Winter bei den Meetings in Karlsruhe und Berlin nur knapp gescheitert. In Belgrad, wo vom 18. bis 20. März auch die Hallen-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik stattfinden, klappte es nun im dritten Versuch. Damit bestätigte Duplantis auch seine Favoritenrolle für die WM an gleicher Stelle in knapp zwei Wochen.

