Leipzig

Es war ihr dritter Titel in Serie. Auf Rang zwei landete Maryse Luzolo vom Königsteiner LV mit 6,44 Metern vor Merle Homeier ( Göttingen/6,41).

Mihambo musste offenbar ihrem Doppel-Start bei den Titelkämpfen Tribut zollen. Sie hatte am Samstag im 60-Meter-Finale in persönlicher Bestzeit von 7,22 Sekunden als Zweite geglänzt. Titelverteidigerin Lisa Marie Kwayie war nur eine Hundertstel schneller als die Weitsprung-Spezialistin.

Mihambo war am 14. Februar in Berlin bereits 7,07 Meter gesprungen. Bei der Freiluft-WM im Oktober in Doha/ Katar hatte sie mit 7,50 triumphiert und wurde später zu Deutschlands "Sportlerin des Jahres" gewählt.

dpa