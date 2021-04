Nach Cas-Urteil: Olympia-Aus für Sprint-Weltmeister Coleman

Lausanne

Wie der Cas mitteilte, wird die Sperre von 24 auf 18 Monate reduziert und gilt ab dem 14. Mai 2020 - und läuft damit erst nach den Tokio-Spielen ab. Coleman hatte 2019 bei der WM in Doha jeweils Gold über 100 Meter und mit der US-Sprintstaffel gewonnen.

Die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Weltverbandes World Athletics hatte eine Zwei-Jahres-Sperre wegen drei verpasster Dopingtests innerhalb eines Jahres bis zum 13. Mai 2022 verhängt. Der Cas bestätigte zwar einen Verstoß von Coleman gegen Anti-Doping-Regeln von World Athletics, sah "den Grad der Fahrlässigkeit des Athleten" aber als geringer an, als in der angefochtenen AIU-Entscheidung festgestellt worden war, hieß es in der Cas-Mitteilung.

