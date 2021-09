Kugelstoßer Mathias Schulze hat eine Medaille bei den Paralympics knapp verpasst.

Der 33-Jährige stieß am Mittwoch im Olympiastadion von Tokio in seinem letzten Wurf die Kugel an die 16-Meter-Marke auf den Bronzerang, doch sein Versuch wurde für ungültig erklärt.