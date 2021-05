Weitsprung-Ass Mihambo glänzt im Sprint

Pliezhausen

Die 27-Jährige von der LG Kurpfalz siegte über die nichtolympische Distanz über 150 Meter in 17,44 Sekunden und verwies die Sprint-Spezialistinnen Laura Müller (Saarbrücken/17,55) und Sina Mayer (Zweibrücken/17,58) auf die Plätze. "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Sprintleistung und damit mit meiner Schnelligkeitsfähigkeit zum Saisonauftakt", sagte Mihambo, "das hat viel Spaß gemacht auf einer Strecke, die ich heute zum ersten Mal gelaufen bin."

Ihren Saisoneinstieg im Weitsprung plant Mihambo am 21. Mai beim Meeting in Dessau, bevor sie am 5./6. Juni bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig ihren fünften Freiluft-Titel holen will. Die Gold-Entscheidung bei den Olympischen Spielen steht am 3. August an. "Ich konzentriere mich voll auf die Aufgaben in der Saison 2021, und die sind mit Tokio ja groß genug", sagte die zweimalige Sportlerin des Jahres.

