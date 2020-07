Ludwig/Kozuch Zweite bei Beachvolleyball-Einladungsturnier

Düsseldorf

Zuvor hatten Ludwig/ Kozuch gegen das Nationalteam Karla Borger/ Julia Sude nach einem wahren Krimi und Abwehr von neun Matchbällen mit 2:1 (17:21, 21:13, 27:25) gewonnen. Die dort gelassene Kraft fehlte dann im Endspiel.

Auch wenn das Turnier ohne Zuschauer ausgespielt wurde, war Ludwig sehr zufrieden. "Es macht sehr viel Spaß, wieder auf dem Feld stehen zu dürfen. Endlich können wir das ausprobieren, was wir im Training geübt und wo wir dran gearbeitet haben", sagte die 34-Jährige, die mit Margareta Kozuch ihr Saisondebüt gab. Es fühle sich "sehr richtig an, dass wir jetzt noch Wettbewerbe haben, um endlich auch wieder Adrenalin zu spüren und den Löwen rauslassen zu können", betonte Ludwig.

Anzeige

Sportlich bedeutsamer als das Einladungsturnier der Besten war in Düsseldorf der parallel stattfindende erste Wettbewerb der sogenannten "Road to Timmendorf", bei dem drei Startplätze für die Deutschen Meisterschaften Anfang September am Ostseestrand ausgespielt wurden. Diese sicherten sich die Duos Leonie Klinke/ Lena Ottens, Christine Aulenbrock/ Sandra Ferger sowie Lisa-Sophie Kozan/ Natascha Niemczyk.

Weitere LVZ+ Artikel

© dpa-infocom, dpa:200719-99-850160/2

dpa