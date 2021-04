Imola

Für den 33-Jährigen war es aber ein Fortschritt im Vergleich zum Saisonstart vor drei Wochen. In Bahrain war Vettel in der Qualifikation 18. geworden.

Mick Schumacher hatte bereits den Einzug in die zweite K.o.-Runde verpasst. Der Haas-Neuling wurde im Autodromo Enzo e Dino Ferrari 18. direkt vor seinem Teamkollegen Nikita Masepin und schaffte es damit nicht in die Runde der schnellsten 15 Fahrer. Schumacher war aber mehr als 0,5 Sekunden schneller als der Russe. Beim Saisonstart vor drei Wochen in Bahrain war der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher 19. in der Qualifikation geworden.

