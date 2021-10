NHL: Draisaitl trifft bei Edmonton-Sieg

Vancouver

Für die Oilers war es der sechste Sieg im siebten Saisonspiel.

Die Detroit Red Wings mit Moritz Seider und Thomas Greiss verloren dagegen bei den Toronto Maple Leafs mit 4:5. Seider verbuchte in seinem neunten NHL-Einsatz seinen achten Assist und führt damit sowohl seine Red Wings als auch sämtliche Rookies der Liga an. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler punktete im fünften Spiel in Serie. Greiss parierte 33 Schüsse auf sein Tor. Nico Sturm blieb beim 1:4 seiner Minnesota Wild bei den Colorado Avalanche ohne Torbeteiligung.

Die Chicago Blackhawks, die zurzeit von einer Missbrauchsaffäre beim Stanley-Cup-Sieg 2010 eingeholt werden, blieben auch im neunten Saisonspiel ohne Sieg und starteten somit so schlecht wie noch nie in ihrer Geschichte in eine Saison. Die Florida Panthers, deren Cheftrainer Joel Quenneville wegen der Affäre unter der Woche ebenfalls zurückgetreten war, weil er seinerzeit als Cheftrainer der Blackhawks nicht angemessen auf Vorwürfe eines Spielers gegen einen Video-Analysten reagiert hatte, kassierten beim 2:3 nach Penaltyschießen bei den Boston Bruins ihre erste Niederlage der Saison. Somit bleiben nur die Carolina Hurricanes ungeschlagen.

