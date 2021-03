Nach Comeback in Doha: Federer sagt für Turnier in Dubai ab

Roger Federer hat seine Teilnahme am Tennisturnier in Dubai in der kommenden Woche abgesagt. Das teilte der 39 Jahre alte Schweizer bei Twitter mit.

Bei seinem Comeback-Turnier in Doha in dieser Woche hatte Federer sein zweites Match verloren und war im Viertelfinale gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili ausgeschieden.