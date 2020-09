Der frühere Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas hat den Gesamtsieg bei der Radfernfahrt Tirreno-Adriatico knapp verpasst.

Der Waliser rückte am Montag durch einen vierten Platz im abschließenden Einzelzeitfahren in San Benedetto del Tronto über 10,1 Kilometer noch auf den zweiten Gesamtrang vor, blieb aber in der Endabrechnung 17 Sekunden hinter dem Briten Simon Yates.