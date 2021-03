Ackermann verpasst Sieg beim Auftakt von Paris-Nizza

Saint-Cyr-l'École

Den Sieg sicherte sich der Ire Sam Bennett souverän vor dem französischen Meister Arnaud Démare und Dänemarks Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Vorjahressieger Maximilian Schachmann kam mit dem Hauptfeld ins Ziel.

Im ansteigenden Finale wurde Ackermann von seinem Bora-Teamkollegen Jordi Meeus perfekt in Szene gesetzt und führte bis kurz vor der Ziellinie, bevor ihn die Kräfte verließen. Phil Bauhaus als Siebter, Routinier André Greipel auf Platz neun und John Degenkolb als Zwölfter rundeten das aus deutscher Sicht solide Ergebnis ab. Das Rennen endet am 14. März nach acht Etappen in Nizza.

© dpa-infocom, dpa:210307-99-726354/2

dpa