Hongkong

Felix Groß ( Leipzig), Leon Rohde ( Wedel), Domenic Weinstein ( Villingen) und Theo Reinhardt ( Berlin) siegten in Hongkong im Finale in 3:51,984 Minuten gegen Neuseeland (3:52,655). In der ersten Runde des Wettkampfs hatte das Quartett von Bundestrainer Sven Meyer zudem zum dritten Mal in dieser Weltcup-Saison den deutschen Rekord gebrochen. Um 1,387 Sekunden drückten die Vier den bisherigen Bestwert auf nun 3:51,298 Minuten.

Für die zweite Goldmedaille sorgten Pauline Grabosch ( Erfurt) und Emma Hinze ( Cottbus) im Teamsprint der Frauen. Das Duo steigerte sich von Runde zu Runde und siegte im Finale in 32,564 Sekunden gegen China. Im Teamsprint der Männer belegten Timo Bichler ( Dudenhofen), Stefan Bötticher ( Chemnitz) und Eric Engler ( Cottbus) den zweiten Platz. Mit 43,436 Sekunden musste sich das Trio im Finale den Niederlanden (42,271) allerdings klar geschlagen geben.

dpa