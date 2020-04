Die Deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Köln werden nicht wie geplant vom 1. bis 5. Juli stattfinden.

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) teilte in Abstimmung mit dem Radsportverband Nordrhein-Westfalen die Verschiebung der Veranstaltung in Köln mit, äußerte aber Hoffnung auf eine Austragung noch in diesem Jahr.

"Wir werden in jedem Fall versuchen, im Jahr 2020 eine Deutsche Bahn-Meisterschaft durchzuführen, hoffentlich auch mit Zuschauern", erklärte BDR-Vizepräsident Günter Schabel.