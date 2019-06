Berlin

"Ich bin sehr glücklich, von meinem Team Lotto Soudal nominiert zu sein und freue mich auf den Start in Brüssel", sagte der in Berlin lebende Kluge in einer Videobotschaft via Twitter.

Bei der am 6. Juli im belgischen Brüssel beginnenden 106. Frankreich-Rundfahrt soll Kluge für seinen belgischen Rennstall bei den Sprintankünften ein wichtiger Helfer für Caleb Ewan sein. Mit dem australischen Sprinter war Kluge vor Saisonbeginn vom australischen Mitchelton-Scott-Mannschaft zu Lotto Soudal gewechselt.

Kluge bestritt in diesem Jahr bereits den Giro d'Italia und verhalf Ewan dort zu zwei Tageserfolgen. Im Jahr 2016 gewann der zweimalige Madison-Weltmeister Kluge selber eine Etappe bei der Italien-Rundfahrt. Ewan feiert in diesem Jahr sein Tour-Debüt.

