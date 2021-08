Bauhaus verpasst knapp zweiten Sieg bei Polen-Rundfahrt

Rzeszów

Erst das Zielfoto entschied über Gavirias Sieg.

Hinter Bauhaus sprinteten mit Max Kanter und Max Walscheid auf die Plätze vier und fünf. Michael Schwarzmann als Achter und John Degenkolb auf Platz zehn machten das gute deutsche Tagesergebnis komplett.

Die Führung in der Gesamtwertung verteidigte der Portugiese Joao Almeida mit je vier Sekunden Vorsprung auf Bauhaus' slowenischen Teamkollegen Matej Mohoric und den Italiener Diego Ulissi.

Das vierte Teilstück der siebentägigen WorldTour-Rundfahrt führt am Donnerstag über 159,9 Kilometer von Tarnów zur Bergankunft nach Bukovina in 944 Metern Höhe. Zu Ende geht das Rennen am Sonntag in Krakau.

dpa