BinckBank Tour nicht durch die Niederlande

Das für heute vorgesehene Zeitfahren im niederländischen Vlissingen wurde daher abgesagt. Aufgrund der kurzen Frist sei es unmöglich gewesen eine Alternative auszuarbeiten, so dass es keine andere Möglichkeit gab, den heutigen Mittwoch zu einem Ruhetag zu machen.

Dennoch soll die Tour nun unter Umgehung der niederländischen Zielorte von Donnerstag bis Samstag in Belgien fortgesetzt werden. "Es versteht sich von selbst, dass wir von der getroffenen Entscheidung, insbesondere im Hinblick auf das Timing, äußerst enttäuscht sind", erklärte Organisator Gert van Goolen, zumal Zuschauer von vornherein ausgeschlossen worden waren.

Die Auftaktetappe am Dienstag hatte der Belgier Jasper Philipsen gewonnen, Pascal Ackermann war Dritter geworden. Durch die neue Corona-Notverordnung in den Niederlanden ist nun auch der für den 10. Oktober geplante Klassiker Amstel Gold Race in Gefahr.

