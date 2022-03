Colbrelli nach Italien zurückgekehrt

Nach seinem Zusammenbruch zu Beginn der Katalonien- Rundfahrt ist Radprofi Sonny Colbrelli in seine italienische Heimat zurückgekehrt.

Da der Europameister inzwischen in einem stabilen Zustand ist, durfte er das Krankenhaus in Girona am Samstag verlassen, teilte sein Rennstall Bahrain Victorious mit.