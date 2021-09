Denk lobt Radprofi Politt: "Als Siegfahrer ausgebildet"

Löwen

Auf der anderen Seite haben wir ihn natürlich auch als Siegfahrer ausgebildet, das war er vorher vielleicht noch nicht", sagte Denk der Deutschen Presse-Agentur bei der Straßenrad-WM in Flandern. Politt wird das deutsche Team am Sonntag (ab 10.20 Uhr/Eurosport) als Kapitän in das extrem anspruchsvolle WM-Straßenrennen von Antwerpen nach Löwen führen.

"Nils fährt seine beste Saison. Die Binde hat er sich auf jeden Fall verdient", kommentierte Denk. Der 27-Jährige, der zum Team in den WM-Zielort Löwen reist, ist verhalten optimistisch. "Was meine Chancen betrifft: Das ist schwer zu sagen. Ich habe mich in diesem Jahr schon selbst überrascht und die Rennen in Flandern liegen mir sehr. Doch ich zähle mich nicht zu den Top-Top-Favoriten, sagte Politt dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Das deutsche Team anführen zu dürfen, sei für ihn "eine große Ehre".

© dpa-infocom, dpa:210923-99-324630/2

dpa