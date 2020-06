Deutsche Steher-Meisterschaften in Chemnitz abgesagt

Chemnitz

"Wir haben lange überlegt und uns die Entscheidung nicht einfach gemacht. Doch die derzeitige Situation zwingt uns zu diesem Schritt", sagte RSV-Präsident Thomas Lippold.

In Sachsen sind wegen der Coronavirus-Pandemie bis Ende August alle Großveranstaltungen verboten. "Was danach kommt, wissen wir nicht. Deshalb haben wir uns so festgelegt", erklärte Lippold. Mit der Entscheidung bestehe Planungssicherheit für Veranstalter und Athleten. Dem Verein würde durch die Absage kein finanzieller Verlust entstehen. Außerdem habe der RSV dem Bund Deutscher Radfahrer ( BDR) mitgeteilt, die Deutschen Meisterschaften stattdessen im September 2021 ausrichten zu wollen.

dpa